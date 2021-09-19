ANTALYA'DA elindeki çakmakla büyük çaplı orman yangını çıkarmaya çalışan şahıs, orman görevlileri tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı. Şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığı ileri sürüldü.
Ormanı yakmaya çalışırken yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.