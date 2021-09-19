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Haberler Yaşam Ormanı yakmaya çalışırken yakalandı

Ormanı yakmaya çalışırken yakalandı

Ormanı yakmaya çalışırken yakalandı

19.9.2021

ANTALYA'DA elindeki çakmakla büyük çaplı orman yangını çıkarmaya çalışan şahıs, orman görevlileri tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı. Şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığı ileri sürüldü.
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