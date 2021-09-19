Şehit uzman çavuşun nişanlısı tabutun başından ayrılamadı

IRAK'IN kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım' harekatı kapsamında Maydan Üs Bölgesi'nde mevzi tahkimatı yaparken basma düzenekli EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Solak'ın cenazesi memleketi Muş'a gönderildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi ile 1 yıl önce nişanlandığı Aysun Bozyiğit de katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Bozyiğit, "Mis kokulum, ne olursun kalk. Ümit'im evlenecektik, nasıl beni koyup gittin?" diyerek ağladı.

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