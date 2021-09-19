Son dakika: 19 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" ifadelerini kullandı.