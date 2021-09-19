Yangın mağduru hayvanlar emin ellerde

TÜRKİYE'NİN en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat orman yangınının yanı sıra aynı dönemde çıkan Marmaris yangınında yaralanan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) veteriner ve gönüllüleri tarafından tedavi edilip iyileştirilen hayvanlar Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. HAYTAP Antalya Temsilcisi Fatma Gök, hayvanların çoğunun ölmek üzereyken bulunduğunu, 24 saat süren yoğun bakımların ardından hayata döndürüldüklerini söyledi.

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