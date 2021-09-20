Acil servis doktoruna yumruklu saldırı

ISPARTA Şehir Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli doktor, kalabalık yapılmaması için uyarıda bulununca bir hasta yakını tarafından yumruklandı. O.M, yakınlarıyla birlikte oğlu M.Y.M'yi Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Bu sırada Dr. Baki Ünlü, kalabalıktan dolayı hasta yakınlarını 'içeride kalabalık bir şekilde beklemeyelim' diyerek uyardı. Bu uyarının ardından baba O.M, Dr. Ünlü'ye yumruklu saldırıda bulundu. Olay sırasında acil serviste beyaz kod alarmı verildi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı. Fiziksel saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü, darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan O.M'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi