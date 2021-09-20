Antalya’da vahşet anları! Ustasının boynunu kesmeye çalıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda çalışan garson Kamil T.A. (25), ustası Lütfü Salman'ın birini boynuna dayadığı 2 bıçakla rehin aldı. Lütfü Salman'ı restorandan çıkarıp, yaklaşık 800 metre ileride bulunan alışveriş merkezi önüne götüren Kamil T.A, Lütfü Salman'ın boynunu kesmeye kalkıştı. Rehine krizi, Lütfü Salman'ın Kamil T.A'nın elinden kurtulmasıyla yaklaşık 5 saat sonra sona erdi.

KENDİ VÜCUDUNU DA KESTİ

BAHÇELİEVLER Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndaki bir restoranda 15 gün önce garson olarak çalışmaya başlayan ve iş yerinin üst katında bulunan dairede kalan Kamil T.A, dün saat 05.00 sıralarında sigorta girişi yapılmadığı gerekçesiyle restoranda 2 ekmek bıçağından birisini ustası Lütfü Salman'ın boğazına dayayarak, rehin aldı. Restoran çalışanları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve görevlilere zor anlar yaşatan, kendi vücudunu kesen, kimsenin olmadığı restoranın mutfak kısmında, "Benim sigortam yok" diye bağıran Kamil T.A, bir süre sonra rehin aldığı ustasıyla iş yerinden çıkarak, Sorgun Bulvarı'nın karşı tarafına geçti.



İKNA ÇABALARI İŞE YARAMADI

POLİSİN ikna çabalarına karşın Kamil T.A, boğazına bıçak dayadığı Lütfü Salman'ı zorla yürüterek, yaklaşık 800 metre ilerideki alışveriş merkezinin kapısına götürdü. AVM girişinde sıkıştırılan Kamil T.A, polislerin saatlerce ikna çabasına rağmen Salman'ı bırakmaya yanaşmadı. Kamil T.A'nın etkisiz hale getirilmesi için savcılıktan izin istendi. Sık sık, "Yaklaşmayın, hem ustayı hem de kendimi öldürürüm" diyen, su isteyen ve sigara içen Kamil T.A, bir süre sonra etrafının tamamen kuşatılmış olduğunu anlayınca, "Benim artık buradan kurtuluşum yok, siz beni ya öldürecek ya da hapse atacaksınız" diye konuştu.





'ARTIK KURTULUŞUM YOK'

KAMİL T.A'nın sözleri üzerine polis yetkilileri, kendisine zarar vermeyeceklerini, şu ana kadar herhangi bir suç işlenmediğini, sadece karakola gidip ifadesini alıp serbest bırakacaklarını söyledi.



ELİNDEN KURTULABİLDİ

SÜREKLİ sağdan ya da soldan kendisine saldırı olacağını zannederek etrafına bakınan Kamil T.A. oturduğu yerde, elinde tuttuğu ekmek bıçağıyla hareket ederken, rehin tuttuğu Lütfü Salman'ın boğazını kesti. Bu sırada can havliyle silkelenen Salman, Kamil T.A'nın elinden kurtulmayı başardı. Yakın mesafede bekleyen polis ekipleri tarafından yaka paça etkisiz hale getirilen Kamil T.A, gözaltına alındı. Bu sırada Kamil T.A, AVM çalışanları tarafından linç edilmek istendi. Lütfü Salman da sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Salman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.