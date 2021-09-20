Hareketsizlik beraberinde ağrı da getiriyor

Hareketsizliğe bağlı kilo almalar arttığından, diz ağrısı şikayetleri de çoğalıyor. Diz kaslarının zayıflamaması için egzersizler yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Diz ağrılarında ideal kilonun sağlanması çok önemli. Fazla kilo diz üzerine aşırı yük uygulayarak ağrı yapıyor" dedi.