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Haberler Yaşam Hareketsizlik beraberinde ağrı da getiriyor

Hareketsizlik beraberinde ağrı da getiriyor

Hareketsizlik beraberinde ağrı da getiriyor

20.9.2021

Hareketsizliğe bağlı kilo almalar arttığından, diz ağrısı şikayetleri de çoğalıyor. Diz kaslarının zayıflamaması için egzersizler yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Diz ağrılarında ideal kilonun sağlanması çok önemli. Fazla kilo diz üzerine aşırı yük uygulayarak ağrı yapıyor" dedi.

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