Müge Anlı canlı izle 20 Eylül Pazartesi

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE...

MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Geçen programda Müge Anlı stüdyoya kucağında bebek ile geldi ve Meryem bebeğin Vedat Bey'in en küçük kız kardeşi olduğunu söyledi. Vedat Bey kardeşini kucağına aldıktan sonra Müge Anlı bugün Vedat Bey'i görmeye 20 kişinin geldiğini belirtti. Vedat'ın en küçük kardeşi canlı yayında. Müge Anlı mektubu yazanı anne sandığını ama babanın yazdığını, duygusal bir not olduğunu dile getirdi. Vedat Bey'in babası Adil Yaman stüdyoya geldi ve oğlu ile sarıldı. Adil Bey, oğluna sarılırken "Kurban olurum, oğlum benim." dedi ve ağladı. Adil Bey oğluna, "Bizi affediyor musun, sana çektirdik biz de çok çektik." 33 sene nasıl Hz. Yusuf oğluna kavuştuysa kendisi de kavuştuğunu, mutluluk yaşadığını söyledi.

Marketçi çifti kim, neden öldürdü? Gizli tanıktan yeni bir iddia. Beyefendi Kubilay Bey'in çok yalan söylediğini, normalde alkolik olduğunu ve çok argo konuştuğunu, ne hikmetse programda Zeki Müren gibi konuştuğunu söyledi. Beyefendi, Kubilay Bey'in günde 50 TL aldığını söylediğini ama öyle olamayacağını, oturdukları masada 300-400 TL hesap bıraktığını öne sürdü. Kubilay Bey'in yanında cinayet işlenirken duymamış olmasının imkansız olduğundan bahseden beyefendi, bir gün dışarıda arkadaşına bağırınca bile Kubilay Bey'in ses duyup çıktığını belirtti. Beyefendi, 1 sene önce Hasan Bey'in "Sizin oralarda define olabilir, kazalım" dediğini anlatarak Hasan Bey'in normalde kimseyi yanında oturtmadığını, bu define işini Kubilay Bey'in bulduğunu, bu işin Kubilay Bey'de biteceğini belirtti.