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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 20 Eylül Pazartesi Müge Anlı full izle

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 20 Eylül Pazartesi Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? Günlerce konuşulan cinayetler, sıra dışı olayları ekrana taşıyan Müge Anlı ve ekibi gündemi belirlemeye devam ediyor. İşte 20 Eylül Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

Müge Anlı’da bugün neler yaşandı? 20 Eylül Pazartesi Müge Anlı full izle

20.09.2021, 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021, 14:56

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER YAŞANDI?
Anneyle 33 yıl sonra yenen ilk yemek. Vedat müslüman olmak istediğini söyledi. Vedat'ın baba ocağından renkli görüntüler...

Ankara Beypazarı'nda ''Vedat'' coşkusu! 10. Sınıf öğrencisi Hasret Ankara'da kayboldu. Müge Anlı, Hasret'in Ankara emniyeti tarafından arandığını söylerken Emine Şahin ve Üzeyir Şahin de canlı yayında. Üzeyir Bey, çok üzgün olduklarını, kızının başına bir şey gelmeden bulunmasını, herhangi bir kızgınlık olmayacağını dile getirdi. İkinci bakıcının oğlunun karıştığı olay. Ailenin bakıcısı katliam gecesi evde uyuyordu. Çelişkili açıklamalar...

Fevzi Bey, Selvi Hanım'ın oğlu Mete Bey'in gece kendilerini aradığını, sana telefonunu vereceğiz dediğini, kendilerini arabaya aldıklarını, cebinde 12 bin TL olduğunu, Mete Bey ve kardeşinin telefonunu ve parasını aldıklarını, kafasını atletle bağladığını, dövdüklerini, bagaja koyduklarını, kendisini polisin bulduğunu anlattı. Bakıcının oğlu cinayet tarihinden neredeydi?

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