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Haberler Yaşam Rahat nefes için okaliptüs

Rahat nefes için okaliptüs

Rahat nefes için okaliptüs

20.9.2021

Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, yağı sayesinde birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Çayını içebileceğiniz gibi evde buhurdanlığa damlatarak daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır. Ayrıca akciğer enfeksiyonlarına karşı iyi gelir.

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