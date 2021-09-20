Rahat nefes için okaliptüs

Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, yağı sayesinde birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Çayını içebileceğiniz gibi evde buhurdanlığa damlatarak daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır. Ayrıca akciğer enfeksiyonlarına karşı iyi gelir.
Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, yağı sayesinde birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Çayını içebileceğiniz gibi evde buhurdanlığa damlatarak daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır. Ayrıca akciğer enfeksiyonlarına karşı iyi gelir.
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