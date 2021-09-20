Tıkanıklığı kekik çayıyla çözebilirsiniz

Kekiğin içerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı oldukça etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına da çare olabilir. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önlemesiyle bilinen kekik çayı ise, bronşit ve astım belirtilerini giderip balgam söktürücü özellikler gösterir.