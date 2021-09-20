Kekiğin içerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı oldukça etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına da çare olabilir. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önlemesiyle bilinen kekik çayı ise, bronşit ve astım belirtilerini giderip balgam söktürücü özellikler gösterir.
Tıkanıklığı kekik çayıyla çözebilirsiniz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.