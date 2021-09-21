İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 47 ilde yüzde 65’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının illere göre gösterildiği Türkiye haritasını dün sosyal medya hesaplarından paylaştı. Haritada, iki doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği, mavi renkle gösterilen 7 il yer aldı. Buna göre, aşılanma oranının en yüksek olduğu şehir yüzde 76,4 ile Kırklareli oldu. Bu ili yüzde 75,8 ile Muğla, yüzde 75,7 ile Çanakkale izledi. Bu üç şehrin ardından Eskişehir (yüzde 75,7), Amasya (yüzde 75,6), Edirne (yüzde 75,3) ve Ordu (yüzde 75) geldi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEKİ AŞILANMA ORANLARI

Öte yandan, en az iki doz aşı uygulananların oranının yüzde 73,7 olduğu İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı. Ankara yüzde 71,3'le ikinci, İstanbul yüzde 64,9'la üçüncü oldu.

İKİ DOZ AŞILANANLARIN ORANI 40 İLDE YÜZDE 65-75 ARALIĞINDA

Ülke genelinde, iki doz aşılananların yüzde 65-75 aralığında olduğu 40 il yer aldı. Haritada sarı renkle gösterilen bu iller şöyle sıralandı:

"Balıkesir (yüzde 74,3), Burdur (yüzde 74), İzmir (yüzde 73,7), Bartın (yüzde 73,1), Giresun (yüzde 73,1), Aydın (yüzde 72,8), Osmaniye (yüzde 72,8), Zonguldak (yüzde 72,6), Bilecik (yüzde 72,5), Denizli (yüzde 72,4), Sinop (yüzde 72,3), Artvin (yüzde 72,1), Çorum (yüzde 71,8), Manisa (yüzde 71,5), Tekirdağ (yüzde 71,5), Ankara (yüzde 71,3), Isparta (yüzde 71,3), Uşak (yüzde 71,1), Çankırı (yüzde 70,7), Kastamonu (yüzde 70,6), Mersin (yüzde 69,9), Antalya (yüzde 69,7), Tunceli (yüzde 69,6), Bolu (yüzde 69,4), Samsun (yüzde 69,3), Kırşehir (yüzde 69,1), Tokat (yüzde 69), Kırıkkale (yüzde 67,6), Kütahya (yüzde 67,6), Ardahan (yüzde 67,5), Trabzon (yüzde 67,5), Bursa (yüzde 67,1), Karabük (yüzde 66,6), Rize (yüzde 66,6), Adana (yüzde 66,3), Kocaeli (yüzde 66,2), Sivas (yüzde 66,1), Karaman (yüzde 65,5), Kayseri (yüzde 65,5), Afyonkarahisar (yüzde 65,1)."

18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUNUN YÜZDE 55-65'İNİN İKİ DOZ AŞILANDIĞI İLLER

Haritada turuncu renkle gösterilen 20 ilde, 18 yaş üstü nüfusta iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 55-65 aralığında değişti. Bu iller sırasıyla şöyle:

"İstanbul (yüzde 64,9), Nevşehir (yüzde 64,8), Yalova (yüzde 64,6), Hatay (yüzde 63,8), Düzce (yüzde 63,3), Erzincan (yüzde 62,4), Malatya (yüzde 62,3), Yozgat (yüzde 62), Niğde (yüzde 61), Konya (yüzde 60,7), Kars (yüzde 60,3), Sakarya (yüzde 60,2), Kilis (yüzde 60,1), Kahramanmaraş (yüzde 59,8), Aksaray (yüzde 59,5), Gümüşhane (yüzde 58,2), Erzurum (yüzde 57,5), Adıyaman (yüzde 57,2), Elazığ (yüzde 57), Gaziantep (yüzde 56,9)."

AŞILAMA ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Ülke genelinde 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 55'inden azının aşılandığı, haritada kırmızı renkle gösterilen 14 il ise şu şekilde:

"Bayburt (yüzde 54,5), Van (yüzde 54,3), Hakkari (yüzde 53), Iğdır (yüzde 52,7), Bingöl (yüzde 50,5), Ağrı (yüzde 50,2), Şırnak (yüzde 49,9), Siirt (yüzde 48,7), Diyarbakır (yüzde 46,9), Muş (yüzde 46,8), Batman (yüzde 46,6), Bitlis (yüzde 46,6), Mardin (yüzde 45,3), Şanlıurfa (yüzde 41,3)."