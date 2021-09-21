Selzede genç, yardımın fazlası 750 bin lirayı geri verdi

Sel felaketinde babasını kaybeden ve kuyumcu dükkanı zarar gören Feridun Akın, devletin 1 milyon 100 liralık yardımını fazla bularak 750 bin lirasını iade etti. Kastamonu'da 11 Ağustos'taki şiddetli yağışta Ezine Çayı taştı. Oluşan selde birçok vatandaş hayatını kaybederken, onlarca ev, otomobil ve işyeri de zarar gördü. Felaketten etkilenenlerden biri de selde babası Harun Akın'ı yitiren ve kuyumcu dükkanı su basarak zarar gören Feridun Akın (24) oldu. Kendisine ait işyerindeki zarara karşı Akın'a, devlet tarafından 1 milyon 100 lira ödendi. Ancak kuyumcu dükkanının tahliyesi sırasında, kayıp olarak hesaplanan altınların bir miktarı daha bulundu. Bunun üzerine Feridun Akın, ödenen paradan, bulunan altınların tutarı olan 750 bin lirayı iade etti.

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