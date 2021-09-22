Müge Anlı canlı izle Atv 22 Eylül Çarşamba!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ölüm ilanını yazdı, ortadan kayboldu. Müge Anlı cenazeme kaç kişi katılır diye merak ettiniz mi hiç diye sorup sabahtan beri bunu düşündüğünü söyledi. 50 yaşındaki Türkan Hanım'ın bunu düşündüğünü ve sosyal medyadan ölüm ilanı verdiğini anlatan Müge Anlı, Türkan Hanım'ın 1 yıl önce boşanmış olduğunu, Ersin Güneş isimli evli olan birisini hayatına aldığını söyledi. Türkan Hanım'ın yeğeni Melike Irmaklı, teyzesinin hep "Ersin beni çok kıskanıyor" dediğini, Türkan Hanım'ın ablası Tülin Irmaklı da kardeşinin bazen askılı şortlu kıyafetler giydiğini dile getirdi. Tülin Hanım kardeşinin deli dolu olduğunu, bazen garip hareketlerde bulunduğunu ama kendilerinin buna alıştığını belirtip kardeşi kaybolduktan sonra Ersin Bey'e ulaşmadığını zira hiç nerede kim olduğunu bilmediğini savundu.

12 yaşındaki kayıp çocuk bulundu. Haber ekibi Gaziosmanpaşa'ya gitti ve bir hanımefendi dün gördüğünü, iki çocuk ile konuştuklarını, hatta gidip "Oğlum sen misin" dediğini, Ayhan'ın da evet deyip kaçtığını söyledi. Küçükköy'de yapılan araştırmalar sonucu Ayhan bulundu ve babası ile beraber çocuk büro amirliğine götürüldü.

Ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolmuştu. Müge Anlı bir fotoğraf ekrana getirdi ve Melike Hanım ile Tülin Hanım kız kardeşi olduğunu kabul etti. Müge Anlı, Türkan Hanım'ın Bartın'a evlenmeye gittiğini açıklayarak emniyet ekiplerinin Türkan Hanım'ın yanına gittiği bilgisini verdi.Evlenmeye gittiği Bartın'da bulundu. Cinayeti aileyi tanıyan birileri mi işledi? Bakıcı Selvi'nin eski gelini canlı yayında...