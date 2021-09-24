Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bir televizyon kanalında skandal açıklamalarda bulundu. Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid- 19 aşısı yapıldığını söyledi. Kurugöl, bebeklere yapılan aşılarda hiçbir yan etki olmadığını, hatta antikor sağladığını ifade etti.

"OLAY İZMİR'DE YAŞANMADI" DEDİ

Daha sonra yeniden yayına bağlanan Kurugöl, "Yanlış bir ifadem olduysa herkesten özür diliyorum" dedi. Bebeklere Kovid-19 aşısı yapılması yönünde bir çalışma olmadığını vurgulayan Kurugöl, bahsettiği aşılamanın İzmir'de uygulanmadığını dile getirdi. Kurugöl, olayın 3 ay önce yaşandığını, 1 aylık bebeğe Hepatit yerine korona virüs aşısı yapıldığını, aşıdan hemen sonra da bebeğin Ege Üniversitesi'ne getirildiğini söyledi. Bebeğin başına bir şey gelmemesi için ciddi şekilde inceleme yaptıklarını kaydeden Kurugöl, olayın gizlenmediğini ifade etti.



'YANLIS ASI YAPILMASI ASLA MÜMKÜN DEGİL'

AİLE Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, "bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Eryazğan, "Bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapılması asla mümkün olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanlığı 10 yıldır aşıları barkod sistemiyle dağıtır. Aşılar bu şekilde taşınır ve aile sağlığı merkezlerine ulaşana kadar her aşamasında en az 6-7 kere barkod okutulur. Aşı uygulanırken de barkod sisteminden düşülmesi gerekir. Yani yanlış bir aşının bebeklere uygulanması ihtimali sıfırdır" dedi.



BAKANLIK SORUSTURMA BASLATTI

SAĞLIK Bakanlığı'nca, "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"nı iddia eden Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Kurugöl'ün "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"na ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.