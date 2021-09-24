Dağdakı zurnacı!

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Güler (67), 2004 yılında emekli olduktan sonra babası ve ağabeyinin de mesleği olan zurnacılığa merak sardı. Evde zurna çalan Güler'in çıkardığı uzun süreli ve yüksek ses nedeniyle 46 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Güler ve komşuları durumdan rahatsız oldu. Bu nedenle eşiyle sık sık kavga eden Nilüfer Güler, Hüseyin Güler'in evde zurna çalmasını yasakladı. Güler, eşine 40 gün dağda zurna çalma cezası verip, "Ancak seni o şekilde affederim" deyip evi terk etti.

EŞİNİN AFFETMESİNİ BEKLİYOR

2 Eylül'den bu yana mahallesinin yakınındaki dağda gündüzleri zurna çalan, geceleri ise evine dönen Hüseyin Güler, 40 günün sonunda eşinin kendisini affetmesini bekliyor. Hüseyin Güler, "Eşim beni affetmezse dağlarda çalmaya devam edeceğim" dedi. Kuşadası'nda yaşayan kızının yanına giden Nilüfer Güler ise, "Eşim tüm uyarılarıma rağmen evde zurna çalmaya devam etti. Ona böyle bir ceza verdim" dedi.