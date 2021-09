Yanlış beslenmenin sonu böbrek taşı

Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı denildiğini söyleyerek, "Değişik büyüklükte ve yapıda olan böbrek taşları eğer idrar akışına engel olmuyorsa herhangi bir ağrıya da yol açmıyor. Ancak aniden oluşan ve idrar yollarını tümüyle tıkayan böbrek taşları şiddetli ağrı ve sancıyla hayatı adeta kabusa çevirebiliyor" dedi. Taş oluşumunda özellikle beslenmeye bağlı faktörlerin önem taşıdığının altını çizen Dr. Şah, "Bu nedenle doğru beslenerek böbrek taşlarından korunmak mümkün olabiliyor. Ancak yapılan hataların başında özellikle yaz aylarındaki yetersiz su tüketimi geliyor ve bu taş oluşumuna zemin hazırlıyor. Sorun yaşamamak için susamayı beklemeden günde en az 2 buçuk 3 litre sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ancak söz konusu miktarın içinde günlük tüketilen meşrubat, çay-kahve gibi içecekleri saymamak gerekir" diye konuştu.



LİMONATADAKİ SİTRAT ENGELLİYOR

DOĞAL yollarla elde edilen limonatanın taş oluşumuna karşı koruyucu bir etkisi olduğunu dile getiren Dr. Şah, "Bunun nedeni ise limonatanın içeriğinde bulunan sitrat isimli, böbrek taşı oluşumunu engellemede önemli bir yere sahip maddedir. Sitrat, böbrek taşlarının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan kalsiyum okzalat ve fosfatın kristaller halinde birbirine bağlanacağı yerde bu durumu engelleyerek taş oluşumunun önüne geçiyor ya da azaltıyor" dedi.



HAYVANSAL GIDALAR RİSK OLUSTURUYOR

BÖBREK taşlarının oluşumunda genetik etkenler, yetersiz sıvı tüketimi ve kullanılan bazı ilaçlar gibi pek çok faktör rol oynasa da kimi besinlerin aşırı tüketilmesinin de bu duruma yol açtığını kaydeden Dr. Cem Şah, "Obezite, fazla kalsiyum, tuz, hayvansal protein ve D vitamini alımının sık rastlanan böbrek taşı sebepleri arasında yer alıyor. Kırmızı et, sakatat, tavuk ve deniz mahsulleri gibi hayvansal protein içeren besinlerin fazlaca tüketilmesi idrarda kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi maddelerin miktarını artırırken, fazla tuz alımı da bu hastalıktan koruyucu bir madde olan sitratın miktarını azaltarak taş oluşumuna sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.



HER YASTA ORTAYA ÇIKABİLİR

BÖBREK taşlarının yaklaşık yüzde 75'ini kalsiyum oksalat taşlarının oluşturduğunu belirten Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, "Bunun dışında enfeksiyonlara bağlı taşlar ile ürik asit taşları, sistin taşları ve kalsiyum fosfat taşları da görülüyor. Böbrek taşları her yaşta ortaya çıkabilirken, erkeklerde kadınlara göre daha fazla rastlanıyor" ifadelerini kullandı.



TUZ KULLANIMINA DİKKAT EDİLMELİ

GÜN içinde tüketilen yiyecekler az tuzlu olmalıdır. Fazla tuz tüketimi, idrarda kalsiyum ve oksalat atımını artırıp, taş oluşumunu hızlandırır. Bu nedenle çok tuzlu gıdalar tüketilmemelidir. Genetik olarak taş oluşumuna yatkın bireylerin günlük tuz tüketimi 3 - 5 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) olmalıdır. Günlük beslenmede; sebze, meyve ve ekmekte tuz olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle sebze yemekleri ekstra tuz ilave edilmeden hazırlanmalıdır.