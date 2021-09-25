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Haberler Yaşam Yeni doğan bebeği mezara gömdüler!

Yeni doğan bebeği mezara gömdüler!

Yeni doğan bebeği mezara gömdüler!

25.9.2021

ADIYAMAN'DA, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencileri, ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buldu. Korumaya alınan bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay, öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci şehit kabrini ziyaretleri sırasında vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği görünce polisi aradı. Polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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