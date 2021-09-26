Bozkırın tezenesi memleketinde anıldı

TÜRK halk müziğinin usta isimlerinden Neşet Ertaş, vefatının 9'uncu senesinde anıldı. "Bozkırın Tezenesi" lakabıyla herkesin gönlünde taht kuran büyük sanatçı adına, memleketi Kırşehir'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatçı anısına resim, albüm ve plak sergisinin ardından, "Anılarıyla Neşet Ertaş Sohbetleri" paneli gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok yerinden Ertaş hayranı da, sosyal medya paylaşımlarıyla ustayı unutmadığını gösterdi.