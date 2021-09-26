Burcu Şendir dostlarıyla buluştu

CEMİYET hayatının sevilen simalarından Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen sosyetik güzel meydan katında bulunan bir mekanda yakın dostlarıyla bir araya geldi. Haftanın yoğunluğunu ve yorgunluğunu arkadaşlarıyla atan Şendir, her zaman olduğu gibi dikkat çeken beyaz şıklığı ve tarzıyla göz kamaştırdı.