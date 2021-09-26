İstanbul Boğazı’nda bir günde iki kaza!

İstanbul Boğazı'nda dün iki gemi kazası yaşandı. Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Ardından Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisi, Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışarak su almaya başladı.

ÇARPIŞMADA SU ALDI

Yeniköy'deki kazada Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi. İkinci kazada ise Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu gemi su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 m. boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışında balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM- 3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi" denildi. VOLZHSKIY-40 isimli kuru yük gemisi, yapılan müdahalelerin ardından Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.