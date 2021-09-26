Millet İttifakı’nda aday hesabı karıştı

2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez net ifadeler kullandı. Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, ben başbakanlığa adayım" dedi.

"KAZANACAK BİR ADAYLA"

AKŞENER, adaylık konusunda şu ifadeleri kullandı: "Ben cumhurbaşkanlığı adayı değilim. Kendi adıma bunu net bir şekilde söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım." Adaylık konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmadığını da belirten Akşener, "Bu benim şahsi kararım. Bunu başkasıyla müzakere etmiş değilim. Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşlarım da biliyor" dedi.