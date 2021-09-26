Pazar gününüz DİZİ TV ile şenleniyor

PAZAR günlerinin keyifli programı DİZİ TV, yeni bölümünde ilgi çekecek konu ve konukları ekrana taşıyor. atv'nin sevilen dizileriyle ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz programda, bugün yine çok özel dosyalar inceleniyor.

KALP YARASI'NIN OYUNCULARI

ATV'NİN sevilen dizisi Kalp Yarası'nın başarılı oyuncuları, karakterleri ve gelecek günlerde bizleri bekleyen olaylar DİZİ TV izleyicileri için masaya yatırıldı. Bu haftanın konuklarından birisi de İkimizin Sırrı'nda Seylan Soylu karakteriyle beğeni toplayan Dolunay Soysert oldu. Başarılı ve güzel oyuncu ile karaktere bakışı hakkında keyifli bir röportaj bugün 11.45'te ekrana gelecek olan DİZİ TV'nin yeni bölümünde yer alıyor.