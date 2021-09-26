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Haberler Yaşam Rekortmen dalgıç 6 kiloluk sinarit avladı

Rekortmen dalgıç 6 kiloluk sinarit avladı

Rekortmen dalgıç 6 kiloluk sinarit avladı

26.9.2021

Çanakkale'de, tüpsüz olarak zıpkınla 17 metre derinliğe dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (48), 6 kilo ağırlığında 65 santim boyunda sinarit avladı. Sinaritin sudan çıktıktan 10 dakika sonra renklerinden bazılarının kaybolmaya başladığını belirten Turan, "Bu nedenle Bozcaada açıklarında balıkla birlikte sudan çıkar çıkmaz bir fotoğraf çektirdim. Renkleri tüm canlılığıyla görülüyordu. Benim için heyecan verici bir trofe avı oldu" dedi

SUAT SALGIN

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