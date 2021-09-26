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Haberler Yaşam Serdar içkiye tövbe etti

Serdar içkiye tövbe etti

Sahne aldığı mekanda Beşiktaş futbol takımının aldığı mağlubiyet hakkında tepki çeken açıklamalar yapan Serdar Ortaç, “Alkol almıştım, ayıp ettim. Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun” dedi.

Serdar içkiye tövbe etti

26.9.2021

BEŞİKTAŞ'I hedef alan sözleriyle siyah-beyazlı camiadan tepki çeken şarkıcı Serdar Ortaç, o geceyle ilgili itirafta bulundu. Canlı yayınlanan bir spor programına bağlanan Ortaç, "Biraz alkol almıştım. Çünkü milletle aynı seviyeye gelmek için ben de içiyorum" dedi.

KÖTÜLÜKLERİN ANASI
SAHNEDE söylediği sözlerin büyük terbiyesizlik olduğunu kabul eden Ortaç, "Çok üzüldüm bu olaya, sabaha kadar uyumadım. Konserlerin 2 tanesini iptal ettim. İçkili ortamda insan bazen ne diyeceğini şaşırıyormuş. İçki içmemeliydim sahnede. İçki tüm kötülüklerin anası. Büyük hata" ifadelerini kullandı. Beşiktaş camiası ve 30 senelik dostu olduğunu söylediği Sergen Yalçın'dan af dileyen şarkıcı, Beşiktaş kulübünün kendisine açtığı dava hakkında da, "Haklılar dava açmakta. Suçluyum. Davayı kazanırlarsa cezamı çekeceğim" dedi.

"BENCE SERGEN UMURSAMAMIŞTIR"
ORTAÇ, "30 yıllık arkadaşım" dediği Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la bu konuda görüşmediğini belirterek, "Bence Sergen'in şu an böyle bir konuya ayıracak vakti yoktur. Adamın başında bir sürü derdi var. Maçı var, Ajax var. Sanmıyorum açıp Twitter'ı 'Serdar böyle düşünmüş' diye. Umursamaz. Görünce kızar belki, mesaj atar, bilmiyorum" diye konuştu.

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