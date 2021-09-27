Bekçi dehşeti!

İSTANBUL Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bekçi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay önceki akşam 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi Yunus Emre Parkı içerisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bekçi, kiraladığı otomobille Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı'na geldi.

KIZINA SÖYLEYEMEDİLER

OTOMOBİL içindeki tartışma sırasında silahını çeken bekçi, Nurgül Altıntaş'a 3 el ateş etti. Altıntaş'ı ağır yaralayan bekçi, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Boynundan ve göğsünden yaralanan Altıntaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı bekçi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Altontaş'ın kendisini öldüren bekçi ile evlilik hazırlığı yaptığı, ilk evliliğinden olan 5 yaşındaki ki kızına da henüz öldüğünün söylenemediği öğrenildi.