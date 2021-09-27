Göktaşı teğet geçti NASA geç fark etti

GÖK bilimciler, çapı tahmini olarak 42-94 metre arasında olan göktaşını, gezegenimizi teğet geçtikten bir gün sonra saptayabildi. Dünya bir kez daha Göktaşı tehdidinden hasar almadan kurtuldu. Ancak bu sefer bilim dünyası göktaşını, gezegenimiz Dünya'nın 246 bin kilometre yakınından geçtikten bir gün sonra belirleyebildi. Söz konusu mesafe evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında 'oldukça yakın' olarak nitelendiriliyor. Başka bir deyişle bu göktaşı, 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki asteroitten yaklaşık 4 kat daha büyük, İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip.