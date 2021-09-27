İzmir’de Balkan rüzgarı esti

15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali kapsamında 'Sevdalinka' defilesi düzenlendi. Kültürpark Uzun Havuz'daki etkinlikte, birbirinden özel yöresel kıyafetler sergilendi. Balkan kostüm tasarımcısı Müesser Kurt'un hazırladığı 35 kıyafet, 16 manken tarafından gösterime sunuldu. İzmir ve İstanbullu mankenlerin görev aldığı defilede, Nisan'da Lübnan'da yapılan Miss Europe yarışmasında üçüncü seçilen Duygu Çakmak da vardı. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği moda gösterisinde, Saraybosna, Karadağ, Kosova ve Üsküp'te bizzat kullanılan 100 yıllık ipek bürümcük kumaşlardan üretilmiş ve iğne oyalarıyla süslenmiş tasarımlar sergilendi.

HANKA PALDUM KONSERİ

Festival kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen konserde ise Bosnalı sanatçı Hanka Paldum, şarkılarını barış ve kardeşlik için söyledi. Meydanda toplanan yerli yabancı izleyiciler, Paldum'un sevilen şarkılarıyla coşarken, halay ve danslarla ünlü şarkıcıya eşlik etti.

ERCAN AKGÜN