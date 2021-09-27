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Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, son günlerde yurdu etkisi altına soğuk ve yağışlı havanın, yarından itibaren yerini tekrar sıcak havaya bırakacağı belirtildi.27 Eylül Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak?

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

27.09.2021, 09:03 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021, 09:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.İzmir'de hava durumu...



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu

KARS °C, 21°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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