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Haberler Yaşam Ası karşıtı savcının babası koronavirüs kurbanı oldu

Ası karşıtı savcının babası koronavirüs kurbanı oldu

Ası karşıtı savcının babası koronavirüs kurbanı oldu

28.9.2021

ESENLİK Bildirisi'yle pandemi tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut öldü. Geçen Mayıs'ta korona tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek re'sen soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut görevden uzaklaştırılmıştı. Youtube'dan 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi'yle pandemi tedbirlerini eleştiren Akbulut'un babası Muammer Akbulut, Covid- 19 tedavisi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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