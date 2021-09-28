Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Faruk Subaşı (57) yaşamını yitirdi. Kaza önceki gece Rüstempaşa mahallesi Sahil Caddesi üzerinde yaşandı. Subaşı idaresindeki 34 UV 7148 plakalı araç, sürücüsünün hakimiyetini yitirmesiyle köprü üzerindeki korkulukları aşarak 4 metre yükseklikten dere yatağına düştü. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden güçlükle çıkararak Sapanca Hastanesi'ne götürdükleri Subaşı kurtarılamadı.
Köprüden dereye uçan araçta yasamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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