TEKNOFEST’te Aydın fırtınası esti

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Türkiye'nin tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU

İNSANLIK Yararına Teknoloji, Roket, Savaşan İHA, Uçan Araba Tasarım, Yapay Zeka kategorilerinde yapılan yarışmalara Aydın Fen Lisesi Metis Takımı, Nazilli Fen Lisesi Atlas, Vuslat ve Meandros, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Asımın Nesli Yıldız Takımı, Hacı Celal Oto Ortaokulu Deniz Yıldızı Takımı ve Bozdoğan İsmet Sezgin Meslek Teknik Anadolu Lisesi Geleceği Tasarlayanlar Takımı ile Aydın'ı temsil etti. Nazilli Fen Lisesi ve Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 3 ödül kazandı. Nazilli Fen Lisesi Vuslat Takımı, "Akıllı Şarj İstasyonu Echorun" projesi ile Türkiye 1.'si oldu. Eğitim Teknolojileri alanında 'Meandros' takımı en iyi sunum ödülünü alan Nazilli Fen Lisesi öğrencileri Hüseyin Efe Karatekin, Cemil Araz ve Altan Bilge, Danışman Öğretmenleri Cansel Akel ile büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya Eğitim Teknolojileri alanında katılan Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Tuba Özcan, Besna İlayda Erçin, Danışman Öğretmenleri Önder Işık ve Kemal Parlayan, 'Braille Alfabesi Türkçe Eğitim Seti' projesi ile Türkiye 2.'si oldu. Türkiye 3.'lüğü ise Didim Valiler Ortaokulu öğrencisi Almira Düzel'den geldi. Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrencileri tebrik etti.

KAZIM YÖRÜKCE