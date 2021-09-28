Uyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandı

İSTANBUL Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, 60 ayrı adrese eşzamanlı operasyon başlattı. Sokak ortasında uyuşturucu sattıkları saptanan kişiler ile diğer adreslerdeki 56 şahsın yakalanması için yürütülen çalışmaya, özel harekat polisleri, polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi. Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun'un da aralarında olduğu illerde yapılan aramalarda uyuşturucuya el kondu, zanlılar yakalandı.