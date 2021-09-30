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Haberler Yaşam Aydın’a 3 bin kişilik yurt

Aydın’a 3 bin kişilik yurt

Aydın’a 3 bin kişilik yurt

30.9.2021

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünü ziyaret etti. ADÜ Rektörü Selçuk Aldemir ziyarette AK Partili yöneticilere üniversitedeki öğrenci yurdunun son durumu hakkında bilgi verdi. Aydın'da üniversite okuyan öğrencilerin barınma sorununun olmayacağını dile getiren Aldemir, "Üniversite kampüsünde 3 bin 80 kişilik yurdumuz bitti. 10-15 gün içinde açılışı yapılacak. Seneye 1750 kişilik ve 2500 kişilik yurdumuz da hazır hale gelecek. Öğrenci kenti sıralamasında seneye 1'nci sıraya yükseliriz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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