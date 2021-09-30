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Haberler Yaşam MSB: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

30.9.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 1, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/ YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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