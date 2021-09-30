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Üniversite öğrencileri için topyekün seferberlik

Üniversite öğrencileri için topyekün seferberlik

30.9.2021

TÜRKİYE'DE üniversite öğrencilerinin üzerinden yürütülen çirkin algı operasyonları devam ederken, bir yandan da öğrencilere her yerden destek geliyor. Üniversiteler bünyelerinde kurdukları birimlerle öğrencilerin her türlü sıkıntısını gidermek için çalışırken, belediyeler de her türlü desteği veriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de, şehre üniversite okumak için gelen öğrencilere gerçekleştirecekleri işlemlerde kolaylık sağlamak amacıyla kayıt döneminde Öğrenci Danışma Masaları oluşturdu.

'ÇALIŞMALAR SÜRECEK'
AYRICA öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerinden indirimli yararlanmaları amacıyla BALKART Kişiselleştirme Merkezi'nde işlemlerinin hızlıca gerçekleştirilmesi için personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Öğrencilerin, toplu taşıma hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmelerini sağlamak için yapılan kişiselleştirme işlemlerinin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla Toplu Taşıma Merkezi'nde bulunan Kişiselleştirme Merkezlerinde personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarılarak işlemler hızlandırıldı. Ayrıca sıcak havada öğrencilerin başına güneş geçmemesi için gölgelikler kuruldu. Balıkesir'i öğrenci şehri yapmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek" dedi.

SUAT SALGIN

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