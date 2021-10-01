Moral bozukluğuna kahve iyi geliyor!

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, kahvenin sindirimi kolaylaştırıcı özelliğinin yanı sıra moral bozukluğu ve depresyon giderici özellikleriyle de günlük yaşantının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Taşpınar, "Kahvenin içerisinde bulunan B2 ve B3 vitaminleri bağırsaklarda yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kahvenin, dikkat dağınıklığını önleyerek konsantrasyonu sağlama özelliği de bulunuyor. Kahvede de çay gibi antioksidanlar mevcut ve bunlar kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor. Kahve, ağrı kesici özelliği taşıyor, kolesterolü düşürüyor, moral bozukluğu ve depresyona da iyi geliyor" dedi. Tüm bu yararlarına rağmen, bütün besinlerde olduğu gibi kahve tüketiminin de fazlasının zararlı olduğunu belirten Gökhan Taşpınar, aşırı kahve tüketiminin kalp ritmi ve tansiyon sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekerek günlük kahve tüketiminin yetişkinler için en fazla 3-4 fincan olması gerektiğini belirtti.