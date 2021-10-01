Ölü bulunan anne ve iki çocuk baba kurbanı olmus

HATAY İskenderun'da evlerinde ölü bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert'in (14) cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Dün gözaltına alınan eski uzman çavuş Turgay Mert (47), eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Önce tartıştığı eşini öldürdüğünü belirten Mert, "Sonra eve gelen oğluma ilaçlı ayran içirmek istedim. 'Bu acı' diye içmeyince boğdum. En son eve gelen kızımı da boğarak öldürdüm" dedi. Denizciler mahallesindeki olayda Turgay Mert önceki gün komşusunu arayarak durumu haber vermiş, eve giren komşunun polisi araması üzerine gelen ekipler, Aynur Mert ile 2 çocuğunun cesetlerini, üzerlerine Türk bayrağı örtülmüş halde bulmuştu.