  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Ölü bulunan anne ve iki çocuk baba kurbanı olmus

Ölü bulunan anne ve iki çocuk baba kurbanı olmus

Ölü bulunan anne ve iki çocuk baba kurbanı olmus

1.10.2021

HATAY İskenderun'da evlerinde ölü bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert'in (14) cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Dün gözaltına alınan eski uzman çavuş Turgay Mert (47), eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Önce tartıştığı eşini öldürdüğünü belirten Mert, "Sonra eve gelen oğluma ilaçlı ayran içirmek istedim. 'Bu acı' diye içmeyince boğdum. En son eve gelen kızımı da boğarak öldürdüm" dedi. Denizciler mahallesindeki olayda Turgay Mert önceki gün komşusunu arayarak durumu haber vermiş, eve giren komşunun polisi araması üzerine gelen ekipler, Aynur Mert ile 2 çocuğunun cesetlerini, üzerlerine Türk bayrağı örtülmüş halde bulmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölü bulunan anne ve iki çocuk baba kurbanı olmus haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.