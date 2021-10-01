Salgının getirdiği hastalık: KOVİBEZİTE!

Kovid 19 pandemisi nedeniyle insan hayatında birçok şeyin değiştiğini belirten Diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan, dünyada bu dönemde artan şişmanlık durumunu ifade eden 'Kovibezite' adında yeni bir terimin ortaya çıktığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü literatürüne 'Covibesity' olarak giren terimin de yeni bir pandemi olarak tanımlandığını anlatan Kaplan, 2012 yılında 17.5 milyon insanın ölümüne neden olan kalp hastalıklarının, 2033'te 22.2 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Beslenme ve fiziksel aktivitenin çok önemli olduğunu belirterek uyarılarda bulunan Kaplan, "Dünyada kabul görmüş en ideal beslenme tipi olan Akdeniz beslenmeyi öneriyoruz" diyerek önerilerini şöyle sıraladı:



GÜNDE 5 PORSIYON SEBZE MEYVE

MÜMKÜN olduğunca sağlıklı yağlar tüketilmeli. Zeytinyağı, fındık yağı, keten tohumu, avokado gibi doymamış bitkisel yağlar tercih edilmeli.



● Beslenmede günlük 4-5 porsiyon sebze ve meyveye yer verilmeli.



● Kalp sağlığını korumada günlük posa alımı çok önemli. Günlük 25-30 gram diyet posası alınmalı. Bunun için tam tahıllı besinleri hayatımıza dahil edelim. Kuru baklagillere haftada 2 defa yer vermeye çalışalım.



● Haftada 2 kez balık tüketimini öneriyoruz. Düzenli balık tüketemeyen kişilerde balık yağı takviyeleri kullanılabilir.



HAFTADA EN AZ 4 GÜN YARIM SAAT YÜRÜYÜN

AMERİKAN Kalp Vakfı'nın haftada en az 4 gün minimum 30 dakika boyunca orta şiddetli yürüyüş önerdiğini dile getiren Diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan, "Bunu sürdürülebilir bir aktivite haline getirmeyi tavsiye ediyoruz. Hareket edin, en iyi fiziksel aktivite, yapılan aktivitedir. Hayatınıza mutlaka yürüyüşü dahil edin" diye konuştu.