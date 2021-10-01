Tiroid kanserinin görülme sıklıgı yüzde 185 arttı

ULUSLARARASI tıp dergisi JAMA'da yayınlanan yeni bir çalışma, tiroid kanserinin görülme sıklığının dünyada yüzde 185 arttığını gösterdi. 195 ülkede yapılan çalışmada Türkiye de yer aldı. Prof. Dr. Erhan Ayşan, "ABD, Çin ve Hindistan'da ölüm oranları artarken, Türkiye'de azalıyor. Konunun derinine indiğimizde Türkiye'de tiroid hastalıkları ve guatr konusunda farkındalığın olduğunu görüyoruz" dedi.