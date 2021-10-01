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Yem yüklü TIR devrildi Balıkesir yolu kapandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobille çarpışan yem yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu, D-565 karayolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı, kazada 2 kişi yaralandı.

Yem yüklü TIR devrildi Balıkesir yolu kapandı

1.10.2021

Emre Aktaş yönetimindeki 16 VK 665 plakalı hayvan yemi yüklü TIR ile Halil Kırbaşlar idaresindeki 10 SK 711 plakalı otomobil, Susurluk Garaj mevkiindeki kavşakta birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen TIR'daki yemler yola saçıldı, otomobil 50 metre sürüklendi. Kazada yaralanan sürücüler Aktaş ve Kırbaşlar, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle karayolunun Balıkesir yönü uzun süre ulaşıma kapandı ve trafik akışı tali yoldan sağlandı. Yol, ekiplerin uzun çabaları sonrasında temizlenerek trafiğe açıldı.

SUAT SALGIN

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