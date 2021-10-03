Aşırı hız yapan sürücü yayaları ezdi

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da yemek yemek için yolun karşısındaki restorana geçmeye çalışan 3 kişiye, aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce uzağa savrulan 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Hatice Kamışlıdere'nin, Folkart Genel Müdür Yardımcısı Olcay Kamışlıdere'nin kız kardeşi olduğu öğrenildi. Acı haberi olan Olcay Kamışlıdere büyük üzüntü yaşarken, cenazenin bugün kaldırılacağı öğrenildi. Korkunç kaza, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobille caddeye gelen Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere, araçlarını park ettikten sonra yemek yemek için yolun karşısındaki bir restorana geçmek istedi. Bu sırada, otomobiliyle Sultangazi istikametine giden 21 yaşındaki M.Ş. Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere'ye çarptı.





200 METRE SÜRÜKLEDİ

Çarpmanın etkisiyle yaralılar, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aydın Akça'nın olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Korkunç kazada ağır yaralanan Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere ise ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ŞOFÖR TESLİM OLDU

ÖTE yandan, kazada 3 kişiye çarpan otomobilin sürücüsü M.Ş., polise giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü alkol muaynesi ve doktor raporları alındıktan sonra emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Hatice Kamışlıdere, Aydın Akça ve Sabri Akça'nın mesai arkadaşı oldukları öğrenildi.

FATİH ŞENDİL