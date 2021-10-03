Düğün yerine hastaneye gittiler!

HATAY'DAN İzmir'e düğün için yola çıkan minibüsün Uşak'ta şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, Uşak Karayolu Çarıkköy Kavşağı'nda meydana geldi. F.K. kontrolündeki 31 C 4115 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI