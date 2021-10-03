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Haberler Yaşam Düğün yerine hastaneye gittiler!

Düğün yerine hastaneye gittiler!

Düğün yerine hastaneye gittiler!

3.10.2021

HATAY'DAN İzmir'e düğün için yola çıkan minibüsün Uşak'ta şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, Uşak Karayolu Çarıkköy Kavşağı'nda meydana geldi. F.K. kontrolündeki 31 C 4115 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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