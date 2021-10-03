Liseli kızlar tekme tokat kavga etti

ADANA'NIN Seyhan ilçesinde bir grup lise öğrencisi kız, okul çıkışında tekme tokat kavga etti. Merkez Park içerisinde iki kızı aralarına alan bir grup kız, yumruk ve tekmelerlerle saldırdı. Kavgayı bölgedeki erkek öğrenciler ayırmaya çalıştı. Olay, park güvenliği ile vatandaşların olaya müdahil olmasıyla son buldu. Kız öğrenciler birbirlerine hakaret ederek parktan ayrıldı.