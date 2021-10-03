ADANA'NIN Seyhan ilçesinde bir grup lise öğrencisi kız, okul çıkışında tekme tokat kavga etti. Merkez Park içerisinde iki kızı aralarına alan bir grup kız, yumruk ve tekmelerlerle saldırdı. Kavgayı bölgedeki erkek öğrenciler ayırmaya çalıştı. Olay, park güvenliği ile vatandaşların olaya müdahil olmasıyla son buldu. Kız öğrenciler birbirlerine hakaret ederek parktan ayrıldı.
Liseli kızlar tekme tokat kavga etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.