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Haberler Yaşam 200 sokak kedisini her gün eliyle besliyor

200 sokak kedisini her gün eliyle besliyor

200 sokak kedisini her gün eliyle besliyor

4.10.2021

İZMİR Balçova'da her sabah mahallesindeki kedilere kendi imkanıyla satın aldığı mamaları dağıtan emekli bankacı Asuman Emine Gürgün, herkesin takdirini topluyor. Emekli maaşının büyük bölümünü 200 civarındaki sokak kedisine harcayan 66 yaşındaki Gürgün, 10 yıldır düzenli olarak her gün kedilerin beslenmesiyle ilgilendiğini söyledi. Kedileri eliyle besleyen Gürgün, "Sokak hayvanlarını çok seviyorum, ömrümü onlara adadım. Emekli maaşım buraya gidiyor diyebilirim. Birikimim var oradan idare ediyorum bir şekilde. Belediye de buraya mama bıraksa yükümüz azalır" dedi.

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