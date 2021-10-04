Başkan Mustafa İduğ muhtarlarla buluştu

BORNOVA Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Bornova Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Bornova'nın sorunlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmek için bir araya geldi. Bornovalıların muhtarlar aracılığıyla kent yönetimine aktif katılımını sağladıklarına dikkat çeken Başkan İduğ, katılımcı demokrasi örneği sergilediklerini ifade etti. Talepleri dinleyen Başkan İduğ, "Bornova yalnızca İzmir'in değil, aynı zamanda Türkiye'nin de en büyük ilçeleri arasında yer alıyor. Sorumluluğumuz büyük fakat başarıyla altından kalkıyoruz. Çünkü Bornovalıların taleplerini dinliyor, çözüm bulmak için yoğun çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.