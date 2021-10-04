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Haberler Yaşam Kovid 19 genç anneyi KIZINDAN KOPARDI

Kovid 19 genç anneyi KIZINDAN KOPARDI

Kovid 19 genç anneyi KIZINDAN KOPARDI

4.10.2021

AYDIN'IN
Kuyucak ilçesinde bir çocuk annesi genç kadın, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Pamukören Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Ayşen Vardar (33), yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalandı. Evinde karantinaya alınan Vardar, durumu kötüleşince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede durumu iyice kötüye giden genç kadın, yoğun bakıma kaldırıldı. İki aşısını da olduğu öğrenilen Vardar, bir süre sonra entübe edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ayşen Vardar'ın cenazesi gözyaşları içinde Pamukören'de toprağa verildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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