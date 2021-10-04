Müge Anlı canlı izle 4 Ekim Pazartesi

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Dayısıyla tartışan yeğen canlı yayında. Dayı ile yeğen arasında ''itiş kakış'' yaşandı mı? Engin Bey muhtardan imza almak istediğini, muhtarın da ben imza atarım dediğini, Yasin Bey'i çağırdığını ama Yasin Bey'in "Ben oraya gelirsem tartışma çıkar gidiyorum" dediğini belirtti. Herhangi bir tartışma yaşanmadığından söz eden Engin Bey, kardeşinin Yasin Bey aniden ayrıldığı için "Acaba sürtüşme mi oldu" diye düşünüp ifade verdiğini, onun da saçma bir harekette bulunduğunu, cinayet işlenecek bir durum olmadığını, Sezgin Bey'in zaten olay yerinde bile olmadığını ifade etti. Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar. Gülşen Hanım, yeğeni ile Hasan Bey'in arasındaki tartışmayı gördüğünü, Engin Bey'in kağıdı alıp kendisinin yırttığını, boş kağıt verip biz gereğini yaparız dediğini söyledi. Çifte cinayetten önce markette kavga iddiası... Market çalışanı bildiklerini gizliyor mu? Kubilay Bey, zeytinden 5'i 5 geçe gibi döndüğünü söyleyince Bekir Bey, kışın 3 gibi havanın karanlık olduğunu, kendisinin de 3 buçuk gibi zeytinlikten dönmek zorunda kaldığını, 5'te zeytinlikten dönülemeyeceğini vurguladı. Begüm Hanım aynı zamanda Kubilay Bey'in önceden "Ben eve uğramadan traktörden sonra hemen yukarı çıktım" dediğini, ama bu röportajda Şenay Hanım ile kahve içtim öyle eve çıktım dediğini aktardı.