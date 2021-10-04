Rabia’nın bileğini kimse bükemiyor!

Bilek Güreşi Yıldızlar Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu olan ve milli takıma seçilen Denizlili lise 10. sınıf öğrencisi Rabia Çalhan, dünya şampiyonasına eski bilek güreşçisi babası ile birlikte hazırlanıyor.

BABASIYLA ÇALIŞIYOR

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan mahallesinde emekli baba ve ev hanımı annenin 2 kızından biri olan Rabia Çalhan (15), bilek güreşinde dünya şampiyonluğuna gözünü dikti. Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Rabia Çalhan, babasına özenerek başladığı bilek güreşi sporunda milli takıma kadar yükseldi. Antrenör olan ve spor salonu işleten emekli babası Hakan Çalhan'ın nezaretinde Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde antrenmanlarını sürdüren şampiyon sporcu Rabia Çalhan, Türkiye adına dünya şampiyonasına katılacağı günün hayali ile çalışmalarını sürdürüyor. Rabia Çalhan, "Haftanın her günü, günde iki saat çalışıyorum. İnşallah amacım şampiyon olmak ve milli marşımızı çaldırmak" dedi. Bilek güreşinde 2018 yılında Türkiye Şampiyonu olan baba Hakan Çalhan da, kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

SEBAHATTİN ALP