Haberler Yaşam Son dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? Milyonlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarına giremiyor

Son dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? Milyonlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarına giremiyor

Son dakika... WhatsApp çöktü mü? Facebook, WhatsApp ve Instagram'da bağlantı sorunları yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarında girişte problem yaşıyor. Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da erişim sağlanamıyor. Uygulamaya girmeye çalışanlar "500 Server Error" hatası ile karşılaşıyor.

04.10.2021, 18:52 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021, 19:00