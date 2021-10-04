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Haberler Yaşam Son dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? Milyonlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarına giremiyor

Son dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? Milyonlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarına giremiyor

Son dakika... WhatsApp çöktü mü? Facebook, WhatsApp ve Instagram'da bağlantı sorunları yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarında girişte problem yaşıyor. Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da erişim sağlanamıyor. Uygulamaya girmeye çalışanlar "500 Server Error" hatası ile karşılaşıyor.

Son dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? Milyonlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarına giremiyor

04.10.2021, 18:52 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021, 19:00

Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da erişim sağlanamıyor.

Instagram açılmak istendiğinde 5XX server hatası veriyor. WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor.

AÇIKLAMA YAPILMADI

WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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