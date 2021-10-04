Sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a da erişim sağlanamıyor.
Instagram açılmak istendiğinde 5XX server hatası veriyor. WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor.
AÇIKLAMA YAPILMADI
WhatsApp'ta yaşanan erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Son dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? Milyonlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarına giremiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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